Otvaranje fabrike humanoidnih robota u Šapcu iskorak Srbije u budućnost

Uprisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, danas je u Šapcu otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Evropi kineske kompanije „Minth“, u koju je u prvoj fazi investirano 20 miliona evra, a planirano je da po završetku projekta godišnji proizvodni kapacitet dostigne do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa.

Fabriku su otvorili predsednik Vučić i osnivač pomenute kompanije Čin Žunghua, nakon što su na prvi proizvedeni robot u fabrici zajedno stavili serijsku oznaku.

Tokom obilaska fabrike, predsedniku su predstavljene različite vrste robota i njihove sposobnosti, među kojima i mali roboti koji imaju softver isprogramiran tako da mogu da služe kao pomoć u učenju.

Vučić je tom prilikom istakao da Srbija, u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja, ne sme da zaostaje za najvećim silama i mora da se prilagodi novoj tehnološkoj eri, a otvaranje fabrike robota u Šapcu predstavlja iskorak Srbije u budućnost.

On je izrazio nadu da će se u ovoj fabrici sklapati, a kasnije i proizvoditi više od 5.000 robota na godišnjem nivou, naglasivši da ovo Srbiju izdiže na novi nivo i omogućava da bude u trci sa najrazvijenijim zemljama sveta.

Otvaramo novu eru za Srbiju i zapošljavamo ljude, poručio je predsednik i ocenio da je naša zemlja ovim napravila istorijski, pionirski korak u budućnost.

Čin je istakao da je kompanija „Minth“ zadovoljna investicijom u Srbiji, jer je za sedam-osam godina uspešno ostvarila sve svoje ciljeve.

On je naveo da je ova kompanija sada otvorila montažnu liniju za proizvodnju humanoidnih robota, ali da želi da proširi paletu proizvoda na bespilotne letelice i najmodernije i najsofisticiranije baterije.

Sredinom septembra ćemo tim povodom u Inđiji otvoriti novi industrijski park i proizvoditi robotske mašine, bespilotne letelice i baterije, najavio je Čin.

Prema njegovim rečima, kompanija „Minth“ uspešno posluje u Srbiji i svojim proizvodima već je prisutna na evropskom tržištu, uz očekivanje da će u narednih pet do osam godina ostvariti zajedničku viziju da Srbija postane lider u Evropi u novim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji.

Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana je izgradnja Industrijskog parka robotike u Inđiji, sa ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra.

Po završetku projekta, planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosiće do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa, namenjenih tržištima širom Evrope i sveta.