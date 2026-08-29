Čotra: Danas je to bio Karikari, sutra će biti neko drugi, bitno je da smo jedan veliki tim!

FK Železničar odneo je pobedu u 7. kolu Mozzart Bet SLS, savladavši ekipu Radnika iz Surdulice rezultatom 5:1.

Strelci za plavo-bele bili su Janko Jevremović (51’), Kwaku Karikari (61’, 72′, 93′) i Aleksa Kuljanin (67′).

Na konferenciji za štampu, asistent šefa stručnog štaba Đorđe Čotra, koji je i vodio utakmicu, rekao je:

– Mnogi smatraju da smo večeras imali priliku da vidimo dva različita poluvremena, ali ja se ne bih u potpunosti složio s tim. Razumem takvu konstataciju zbog broja golova koje smo postigli i primili u prvom i drugom poluvremenu, ali mislim da smo i u prvom delu utakmice dosta dobro kontrolisali dešavanja na terenu. Primili smo gol iz jedinog napada koji je Radnik imao u prvom poluvremenu. Drugo poluvreme je, naravno, zbog broja postignutih golova i načina na koji smo ih postizali, bilo drugačije, ali mislim da smo i prvo poluvreme odigrali dosta kvalitetno.

Večerašnja utakmica pokazala je da Železničar može da računa ne samo na igrače iz startne postave, već i na one koji svoju priliku dobijaju ulaskom sa klupe.

– To je jako značajno za nas. Već sam rekao da smo mi tim i to je ono što nas je krasilo u prethodnom periodu, a krasiće nas i ubuduće. To je grupa od preko dvadeset momaka koji su spremni da u svakom trenutku uđu na teren i pomognu saigračima. Naravno, kada pričamo o timu, ne mislim samo na njih. Svi smo mi ovde jedna velika zajednica. Tu mislim i na ljude koji su sa nama svakodnevno u klubu, kao i na naše navijače. Još jednom bih naglasio da nam je svaka njihova podrška, posebno u teškim momentima, jako značajna.

Ovi momci su pokazali tokom perioda koliko smo mi sa njima da su u svakom trenutku spremni da daju 100 odsto, i za klub i za Pančevo. Želimo da budemo jedan veliki tim i želimo da navijači dolaze u što većem broju i bodre nas i u lošijim i u dobrim momentima.

Srđan Plavšić je na večerašnjoj utakmici upisao debitantski nastup, iako je u Železničar stigao pre samo sedam dana. Svoj debi obeležio je asistencijom Kwaku Karikariju, koji se večeras posebno istakao sa tri postignuta gola.

– Ne bih previše govorio o individualnom učinku, upravo u kontekstu ovoga što sam malopre rekao. Danas je to bio Karikari, koji je postigao tri pogotka, sutra će biti neko drugi. Bitno je da smo jedan veliki tim. Što se tiče Srđana, takođe ne bih previše širio priču, ali energija koju nam je doneo, kvalitet koji poseduje i mentalitet koji ga je krasio tokom čitave karijere upravo su razlozi zbog kojih je došao. Sve to će sigurno mnogo značiti i nama i svlačionici u narednom periodu. Ovu utakmicu ćemo arhivirati u najkraćem mogućem roku, analizirati je, kao što uvek radimo bez obzira na rezultat, i okrenuti se narednom protivniku i pripremi za tu utakmicu.

U narednom kolu FK Železničar gostuje u Novom Pazaru.

(Pančevac/FK Železničar)