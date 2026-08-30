Vučić obradovao penzionere: Za 7 dana saopštavamo novo povećanje penzija

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se juče okupljenim građanima na skupu u Užicu, gde je podelio i sjajne vesti za narod, a posebno za penzionere!

„Za 7 dana obavestićemo vas o novom povećanju penzija za građane Srbije, a za samo 15 dana dolazi velika podrška u jednokratnim isplatama od 20.000 do 35.000, pa onda još plus 6.000 za svakog našeg penzionera“, naveo je, između ostalog, u govoru i dodao:

„One koje dobijaju socijalnu pomoć i podršku, kao i za svakog našeg borca, da pokažemo poštovanje prema našim veteranima, prema našim ljudima, prema onima koji su zadužili našu zemlju. Nama su plate nikada veće, penzije nikada veće, raste nam i minimalna zarada, stopa nezaposlenosti nikada manja. Prvi put smo zemlja u istoriji sa investicionim kreditnim rejtingom, i to je, poštovani građani Srbije, uspeh svih vas. I zato želim da još jedanput napomenem, s obzirom na zakone koji su danas pred vama, ako ih usvojite, a nadam se da hoćete, 14. septembra, dakle za nekih 2 nedelje, svi građani, oni kojima je potrebna naša podrška i naša pomoć, dakle naši penzioneri, oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć, oni koji primaju dečiji dodatak, kao i naši borci, dobiće jednokratnu pomoć od strane svoje države, a od 22. do 25. septembra isplatićemo svim punoletnim građanima Srbije jednokratnu naknadu od 6.000 dinara. Na takav način pokazujemo i snagu naših javnih finansija, a takođe pokazujemo i ono za šta smo se borili, a to je da napredak, rast i razvoj Srbije se ne zaustavlja.

(Pančevac)