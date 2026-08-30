Vršac:Prskanje komaraca 31. avgusta

Od plemićkih dvorova do Boba Marlija:
17:00
30.08.2026
12:33Stravičan udes kod Kusića: Automobil sleteo sa puta, troje povređeno, lekarima se bore za život jednog putnika
12:33Stravičan udes kod Kusića: Automobil sleteo sa puta, troje povređeno, lekarima se bore za život jednog putnika
Ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, 31.08.2026 biće izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Grada
Vršca uređajima sa zemlje i vazduha. Tretman će se izvršiti u večernjim satima od , 18 do 22 časova.
Kao preparat za tretman sa zemlje koristiće se Aqua K-Othrine na bazi deltametrina a iz vazduha Neopirox lambda 2.0 na bazi lambdacihalotrina. Tretiraće se naseljena mesta na teritoriji Grada Vršca.
Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela.
(Grad Vršac)
17:00
30.08.2026
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30.08.2026
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„Banatski Pustolov” u biciklističkoj avanturi od 111 kilometara kroz opštinu Plandište
17:00
30.08.2026