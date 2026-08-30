Vršac:Prskanje komaraca 31. avgusta

Ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, 31.08.2026 biće izveden tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Grada

Vršca uređajima sa zemlje i vazduha. Tretman će se izvršiti u večernjim satima od , 18 do 22 časova.

Kao preparat za tretman sa zemlje koristiće se Aqua K-Othrine na bazi deltametrina a iz vazduha Neopirox lambda 2.0 na bazi lambdacihalotrina. Tretiraće se naseljena mesta na teritoriji Grada Vršca.

Mole se pčelari da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela.

(Grad Vršac)