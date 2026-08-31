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Skupština usvojila predlog rebalansa budžeta u načelu, u toku glasanje o amandmanima

10:30

31.08.2026

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Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas u načelu predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Za usvajanje u načelu Predloga zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu glasalo je 138 od 164 prisutna poslanika, 29 je bilo protiv, 1 uzdržan.

U toku je glasanje o amandmanima na ovaj predlog zakona.

Na predlog rebelansa budžeta podneto je 166 amandmana, a Odbor za finansije i Vlada Srbije ih nisu prihvatili.

(Pančevac/RTS)

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rebalans budžeta Skupština Srbije

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