Pančevac Aleksa Rakonjac i Anđelija Stevanović šampioni Mediterana





Srpski strelci nastavljaju da dominiraju na Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, a novi blistavi uspeh doneo je mešoviti par Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac. Član čuvene Streljačke družine „Pančevo 1813“ i njegova partnerka iz reprezentacije postali su šampioni Sredozemlja u disciplini vazdušna puška, opravdavši ulogu favorita od prvog do poslednjeg hica.

Dominacija od kvalifikacija do finalne linije

Konkurencija na vatrenoj liniji bila je izuzetno jaka, jer je u kvalifikacijama učestvovalo dvadeset timova, dok je sedam zemalja imalo po dve ekipe. Ipak, srpski strelci su odmah pokazali klasu.

Prvi tim Srbije, koji su činili Stevanovićeva i Rakonjac, plasirao se u finale sa prve pozicije i najboljim rezultatom od 631 kruga. Sjajan uspeh u kvalifikacijama dopunio je i drugi tim Srbije (Aleksandra Stojadinović i Lazar Kovačević), koji je do borbe za odličja stigao sa trećeg mesta i pogođenih 629 krugova. Pored naših ekipa, u finale su prošli i prvi timovi Turske i Italije.

Finale lišeno drame: Zlato osvojeno sa pet krugova prednosti

Slično kao u ženskom finalu vazdušnim pištoljem gde je Zorana Arunović ubedljivo trijumfovala, borba za najsjajnije odličje u miksu puškom protekla je bez neizvesnosti.

Tok finalnog meča izgledao je ovako:

Nakon prvih 5 hitaca: Stevanovićeva i Rakonjac preuzimaju vođstvo.

Tokom meča: Srpski par konstantno uvećava prednost, pucajući smireno i bez grešaka.

Nakon 24. serije: Srbija overava titulu sa ukupno 505,8 krugova.

Drugoplasirani tim domaćina Italije završio je takmičenje sa 500,9 krugova, što znači da je naš tim slavio sa skoro pet krugova prednosti. Bronzana medalja pripala je selekciji Turske, dok je drugi tim Srbije (Stojadinović i Kovačević) na kraju zauzeo četvrto mesto.

(Pančevac)