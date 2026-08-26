Đina Džinović otkrila da ima Hašimoto: Kad ne pijem lekove, vrat natekne

Naslednica Meline i Harisa Džinovića, Đina, objavivši na svom TikToku vlog iz Grčke svakako je obradovala brojne fanove, koji joj sudeći po komentarima – umnogome poručuju da i nastavi da im snima svoje dane. U jednom trenutku, međutim, mnoge je i zatekla, pošto je potpuno spontano otkrila da se već neko vreme bori s autoimunom bolešću, zbog koje redovno mora da uzima odgovarajuću terapiju.

U pitanju je Hašimoto, autoimuna bolest štitne žlezde.

– Mislim da bi trebalo da počnem da držim ovako telefon (da snimam odozgo), a ne odavde, ovde mi gledate podbradak, neprijatno. Pogotovo što ja, inače, imam Hašimoto i, onda kad sam tako… Kad ne spavam ili sam nervozna, kad ne pijem terapiju, dobijem ovaj momenat ovde… Nabubri mi vrat – ispričala je ona, po odlasku u jedan frizerski salon.