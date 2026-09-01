Od danas puna primena Zakona o trgovačkim praksama, zaštitićemo najslabije

BEOGRAD – U Srbiji danas počinje puna primena Zakona o trgovačkim praksama koji donosi korenite promene na domaćem tržištu, najavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Istovremeno, na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, 35 velikih trgovinskih lanaca, koji kontrolišu više od 3.900 objekata širom zemlje, od sutra imaju zakonsku obavezu da objavljuju digitalne cenovnike i ažuriraju ih na dnevnom nivou ukoliko menjaju cene.

Ove mere, usvojene u setu trgovinskih zakona, imaju za cilj kontrolu cena, veću transparentnost i zaštitu krajnjih potrošača, ali i primarnih poljoprivrednih i malih proizvođača.

Dnevno ažuriranje cena za 25 kategorija proizvoda

Obaveza javnog objavljivanja digitalnih cenovnika odnosi se na trgovce koji su u poslednjoj poslovnoj godini ostvarili prihod veći od tri milijarde dinara. Dok su ranije, na osnovu uredbe o maržama, podatke dostavljali nedeljno, sada to moraju činiti svakodnevno ukoliko dođe do korekcije cena.

Spisak obuhvata širok dijapazon robe:

Proširen asortiman: Obaveza se primenjuje na 25 kategorija proizvoda (dosadašnjih 23 prošireno je za alkoholna pića i hranu za kućne ljubimce).

Nacionalni šifarnik: Uskoro se završava izrada nacionalnog šifarnika, što znači da će svaki proizvod u svim lancima imati identičan naziv, čime će se omogućiti laka pretraga i upoređivanje cena preko portala otvorenih podataka.

Trajna arhiva: Presek stanja radiće se svakog prvog u mesecu, a podaci će se trajno čuvati radi detaljnih analiza tržišnih tokova i sledljivosti od proizvođača do kase.

Ukoliko trgovci ne menjaju cene, nemaju obavezu dostave novih podataka, što država vidi kao stimulans za održavanje stabilnosti cena.

Kraj „zida ćutanja“: Veća prava za domaće poljoprivrednike

Zakon o trgovačkim praksama prvi put u Srbiji sistemski štiti slabiju stranu u pregovaračkom procesu – pre svega male i srednje proizvođače u prehrambenom sektoru, ali i same male trgovce u odnosima sa moćnim dobavljačima brendova.

Za razliku od praksije u Evropskoj uniji, srpski zakon ima širi obuhvat, pa pored poljoprivredno-prehrambenih proizvoda štiti i sektore kućne hemije, lične higijene, kao i sredstva za prehranu i zaštitu bilja.

Da bi se razbio decenijski strah dobavljača od komercijalne odmazde velikih lanaca i ukinula plaćanja kroz sivu zonu vanknjižnih odobrenja, zakonom se uvodi instrument saradnika u postupku (uzbunjivača). Svi zatečeni i opšti uslovi poslovanja moraju biti usaglašeni sa novim propisima od 1. septembra, pošto je tranzicioni period od četiri meseca istekao.

Iz resornog ministarstva poručuju da cilj nije represija, već uspostavljanje fer i ravnopravnih poslovnih odnosa na tržištu, uz napomenu da će tržišna inspekcija oštro sankcionisati svako kršenje propisa ili neslaganje cena na kasi sa onima u digitalnom cenovniku.

(Pančevac)