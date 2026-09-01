Ekipa Dunav skuvala najbolju riblju čorbu u Brestovcu
Prva nagrada ovoga puta pripala je ekipi „Dunav“ sa Milja, drugi su bili „Žabari“ iz Starčeva, a treći gosti iz Gaja. Za učesnike i posetioce pripremljen i bogat prateći program.
Organizovana je tombola, obezbeđene nagrade za 17 učesnika, a posetioci su mogli da uživaju i u prženoj ribi, ribljoj čorbi i prasećem pečenju.
Poseban trenutak na kraju programa bio je obraćanje najmlađeg člana udruženja, Despota Arsenijevića, koji je zahvalio svim učesnicima na dolasku i poželeo da se ponovo okupe naredne godine.
Njegove reči ispraćene su gromoglasnim aplauzom prisutnih, čime je na najbolji način završeno još jedno brestovačko gastronomsko druženje.
(Pančevac/J. Filipović)
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