Ekipa Dunav skuvala najbolju riblju čorbu u Brestovcu

Brestovački park proteklog vikenda bio je centar kulinarskog umeća i sportske solidarnosti, ugostivši rekordan broj ljubitelja rečnih specijaliteta.

Tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe okupilo je čak 60 ekipa, koje su odmerile snage u pripremanju ovog čuvenog banatskog jela. Za besprekornu organizaciju i sjajnu atmosferu pobrinulo se Udruženje sportskih ribolovaca „Zlatni karaš 2013“. Zahvaljujući njihovom trudu, Brestovac je još jednom potvrdio status nezaobilazne tačke na mapi vojvođanskog gastronomskog turizma.

Nakon dvočasovne borbe sa vatrom i začinima, stručni žiri proglasio je ekipu „Dunav“ za pobednika ovogodišnje manifestacije. Savršeno izbalansiran ukus, Boja i gustina čorbe doneli su trijumf ovoj ekipi u izuzetno jakoj konkurenciji.

Prva nagrada ovoga puta pripala je ekipi „Dunav“ sa Milja, drugi su bili „Žabari“ iz Starčeva, a treći gosti iz Gaja. Za učesnike i posetioce pripremljen i bogat prateći program.

Organizovana je tombola, obezbeđene nagrade za 17 učesnika, a posetioci su mogli da uživaju i u prženoj ribi, ribljoj čorbi i prasećem pečenju.

Poseban trenutak na kraju programa bio je obraćanje najmlađeg člana udruženja, Despota Arsenijevića, koji je zahvalio svim učesnicima na dolasku i poželeo da se ponovo okupe naredne godine.

Njegove reči ispraćene su gromoglasnim aplauzom prisutnih, čime je na najbolji način završeno još jedno brestovačko gastronomsko druženje.

(Pančevac/J. Filipović)

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