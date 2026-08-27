Brestovac: USR „Zlatni karaš” poziva u subotu na takmičenje u parku

Banatski Brestovac će u subotu, 29. avgusta, biti mesto okupljanja ljubitelja riblje čorbe, druženja i kulinarskog nadmudrivanja.

U tamošnjem parku u centru, od 13 do 16 sati, biće održano takmičenje u kuvanju riblje čorbe u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca (USR) „Zlatni karaš“.

Takmičari će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i recept, a po pravilima ovog puta kotlići će biti zagrevani isključivo na plin.

Ribu za pripremu čorbe obezbeđuju sami učesnici.

Za najbolje kuvare udruženje „Zlatni karaš“ obezbedilo je vredne nagrade, a biće upriličena i tombola.

Nakon takmičenja, pošto stručni žiri obavi posao, od 18 sati uslediće i ono najvažnije – proglašenje pobednika.

Sve informacije mogu se dobiti kod organizatora, čija su imena i kontakt-telefoni objavljeni na plakatu.

(Pančevac/J. Filipović)

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