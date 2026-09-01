„Filmovi na putu“ Goethe-Instituta gostuju u Pančevu: Ulaz besplatan

Filmski program „Filmovi na putu“ u organizaciji Goethe-Instituta u Beogradu i Kulturnog centra Pančeva biće održan od 7. do 12. septembra u Dvorani Kulturnog centra Pančeva. Sve projekcije počinju od 20 sati, a ulaz je besplatan.

U okviru ove selekcije u Pančevu biće prikazana ostvarenja „Dragi Tomase“ reditelja Andreasa Klajnerta, „Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša“ Andreasa Drezena, „Jok“ Ditriha Brigemana, „The Trouble with Being Born“ Sandre Volner, i „Undine“ Kristijana Pecolda.

„Filmovi na putu“ predstavlja selekciju filmova prikazivanih u okviru GoetheFEST-a – festivala nove nemačke filmske produkcije u organizaciji Goethe-Instituta i lokalnih partnera – kulturnih centara.

„Program Filmovi na putu Goethe-Instituta donosi izbor autorskih filmova nemačke produkcije nastalih u poslednjih pet godina – filmova koji ne funkcionišu kao jednostavne naracije, već kao mape unutrašnjih pejzaža, osećanja, tenzija i pitanja koja odzvanjaju dugo nakon napuštanja magije bioskopske sale. U vremenu u kom se stvarnost sve brže menja, savremeni nemački film ostaje veran svojoj tradiciji: da o svetu govori kroz pojedinca, a o društvu kroz suptilne, lične priče. Upravo to povezuje filmove u ovoj selekciji – način na koji otvaraju pukotine kroz koje dopire svet tema koje podstiču razmišljanje, preispitivanje i razgovor“, istakla je selektorka Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture u Goethe-Institutu.

Film „Dragi Tomase“ Andreasa Klajnerta, snažan biografski portret buntovnog pisca Tomasa Braša, nagrađen Zlatnim medvedom, na programu je 7. septembra. Narednog dana na repertoaru je film „Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša“, koji kombinuje humor i političku dramu u istinitoj priči o majci koja vodi pravnu bitku protiv SAD kako bi oslobodila sina iz Gvantanama. U sredu, 9. septembra, publika u Kulturnom centru Pančeva će moći da pogleda ostvarenje „Undine“ nagrađivanog reditelja Kristijana Pecolda, fascinantnu savremenu reinterpretaciju mita o tajanstvenoj ženi od vode, dok će 10. septembra na programu biti film „Jok“ Ditriha Brigemana, nagrađen za režiju u Karlovim Varima, koji pokazuje kako sistem zvani porodica određuje granice pojedinca, dok svakodnevica postaje preteća rutina. Poslednjeg dana programa „Filmovi na putu“, u subotu, 12. septembra, na repertoaru je sci-fi drama „The Trouble with Being Born“ o androidu-devojčici koja nas vodi na uzbudljiv put do virtuelnih i psihičkih realnosti.