Miris dolovačke štrudle širio se na pančevačkom Korzou

Dani štrudle u organizaciji Udruženja žena „Dolovke“ počeli su u sredu, 2. septembra, kada je u prepodnovenim satima na štandovima na pančevačkom Korzou upriličena promocija najslađe manifestacije.

Posetioci su mogli da kupe štrudle, upoznaju se sa tradicijom „Dolovačke štrudlijade“, kao i onim što ih očekuje tokom završnog dana u Dolovu.

Tom prilikom svoje proizvode nudile Jelena Ninić, Ljubinka Milićev, Katica Smiljković, Vera Kostić, Sofka Stefanović i Slavica Rakašćan, koja ističe da su se sugrađani odazvali u velikom broju.

– Spremili smo za naše sugrađane štrudle sa makom, višnjama, rogačem i orasima. Moram da naglasim da ima interesovanja i mnogo se toga prodalo. Uzgred, svakog ko zastane na štandu obaveštavamo da je naša „Štrudlijada“ u subotu, 5. septembra, i da će biti upriličena na platou u centru sela. Do tamo svako lako može da dođe, čak i gradskim prevozom nije komplikovano. Svoje proizvode izlagaće oko 25 udruženja žena i drugih organizacija na isto toliko tezgi. Inače, u organizaciji učestvuje nas 27 članica i sve će biti apsolutno spremno da dočekamo brojne sladokusce – navodi Slavica.

Slično će biti na Korzou i u četvrtak, 3. septembra, kada će druge članice prodavati svoje štrudle.

Dan kasnije, u petak, 4. septembra, u prostorijama „Dolovki“ biće otvorena izložba ručnih radova.

Centralni događaj zakazan je za subotu, 5. septembar, kada će od 8 do 14 sati na platou ispred Doma kulture u centru Dolova biti održana 27. „Dolovačka štrudlijada“.

(Pančevac/J. Filipović)

DOLOVO: Počinju Dani štrudle

Dani štrudle“ u Dolovu od 2. do 5. septembra: Najava XXVII Štrudlijade