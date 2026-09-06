U Novom Selu i Starčevu znatno više upisanih prvaka nego prošle godine

Počela je nova školska godina, a s njom su u školu krenuli đaci prvaci kojih je u okruženju uglavnom manje nego lane, što ipak ne važi neka naseljena mesta, poput Novog Sela i Starčeva.

Najviše razloga za zadovoljstvo je u Novom Selu.

Tamošnja OŠ „Žarko Zrenjanin“ ove godine dobila je čak 65 prvaka, što je veliki skok u odnosu na prošlogodišnjih 45.

Mališani su raspoređeni u četiri odeljenja – tri na srpskom i jedno na rumunskom nastavnom jeziku.

Prema rečima direktora škole Marinela Blaža, tri odeljenja na

srpskom jeziku vodiće učiteljice Milka Novaković, Kristina Lazarević i Slađana Divljak Jovanovski, dok će sedmoro prvaka nastavu na rumunskom

jeziku pohađati kod učitelja Jonela Babe.

Starčevo ove godine takođe ima razloga za optimizam.

U Osnovnu školu „Vuk Stefanović Karadžić” upisan je 61 prvak (prošle godine ih je bilo 49), koji će biti raspoređeni u tri odeljenja.

Direktor Saša Tasić navodi da će s njima raditi učiteljice Danijela Pećanin, Snežana Antonijević i Tanja Celin.

Za prvake je pripremljen i prigodan doček u vidu priredbe i pozdravnih govora.

(Pančevac/J. Filipović)

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