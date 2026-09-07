Omoljica: Škola dobila 56 prvaka

Školsko dvorište Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Omoljici početak nove školske godine dočekalo je uz posebno veselu graju – među školarce je zakoračilo čak 56 prvaka.

Njihove prve školske dane vodiće učiteljice Biljana Vulin, Dragana Kokanović i Vesna Maksimović.

Da je interesovanje za život u Omoljici sve veće, govori i podatak da je doseljavanju ljudi u ovo selo.

– Ove godine imamo 56 prvaka, što je lep broj i svakako razlog za zadovoljstvo, naročito ako se zna da ih je prošle godine bilo manje za šestoro, a tokom godine su nam se pridružila još tri učenika, koji su se doselili u Omoljicu – kaže direktor škole Slobodan Mrđen.

Za najmlađe Omoljičane prvi dani u školi nisu protekli samo u upoznavanju sa učionicama, učiteljicama i novim drugarima.

Kao i ranijih godina, Mesna zajednica Omoljica priredila im je toplu dobrodošlicu i uručila prigodne poklone, kao i knjige namenjene prvacima.

Školsko dvorište tako je bilo ispunjeno dečjim osmesima, uzbuđenjem i onom posebnom mešavinom radosti i treme koja prati svaki prvi školski dan.

Za mališane počinje novo poglavlje – vreme prvih slova i brojeva, novih drugarstava, školskih priredbi, izleta i uspomena koje će dugo pamtiti, a iz Mesne zajednice poručuju da su upravo deca najlepši deo svakog mesta, poželevši im srećno i bezbrižno detinjstvo i školsko doba.

(Pančevac/J. Filipović)

OMOLJICA: „Žisel“ donosi tri dana filma, fotografije, muzike i dobre zabave

I Omoljica u ritmu ljubavi za Maju: Veliki humanitarni koncert KUD-a „Žisel” u nedelju