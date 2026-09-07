Omoljica: Škola dobila 56 prvaka

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Njihove prve školske dane vodiće učiteljice Biljana Vulin, Dragana Kokanović i Vesna Maksimović.
17:30
07.09.2026
Njihove prve školske dane vodiće učiteljice Biljana Vulin, Dragana Kokanović i Vesna Maksimović.
Školsko dvorište Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Omoljici početak nove školske godine dočekalo je uz posebno veselu graju – među školarce je zakoračilo čak 56 prvaka.
Njihove prve školske dane vodiće učiteljice Biljana Vulin, Dragana Kokanović i Vesna Maksimović.
Da je interesovanje za život u Omoljici sve veće, govori i podatak da je doseljavanju ljudi u ovo selo.
– Ove godine imamo 56 prvaka, što je lep broj i svakako razlog za zadovoljstvo, naročito ako se zna da ih je prošle godine bilo manje za šestoro, a tokom godine su nam se pridružila još tri učenika, koji su se doselili u Omoljicu – kaže direktor škole Slobodan Mrđen.
Za najmlađe Omoljičane prvi dani u školi nisu protekli samo u upoznavanju sa učionicama, učiteljicama i novim drugarima.
Kao i ranijih godina, Mesna zajednica Omoljica priredila im je toplu dobrodošlicu i uručila prigodne poklone, kao i knjige namenjene prvacima.
Školsko dvorište tako je bilo ispunjeno dečjim osmesima, uzbuđenjem i onom posebnom mešavinom radosti i treme koja prati svaki prvi školski dan.
Za mališane počinje novo poglavlje – vreme prvih slova i brojeva, novih drugarstava, školskih priredbi, izleta i uspomena koje će dugo pamtiti, a iz Mesne zajednice poručuju da su upravo deca najlepši deo svakog mesta, poželevši im srećno i bezbrižno detinjstvo i školsko doba.
(Pančevac/J. Filipović)
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