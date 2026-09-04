Muzička čarolija u Pančevu: Mališani iz Vokal kidsa raspametili publiku

Talentovani mališani iz dečjeg hora „Vokal kids” održali veličanstven besplatan koncert na prepunom platou Kulturnog centra Pančevo u okviru tradicionalnog letnjeg programa ove ustanove. Hor, koji još od 2014. godine okuplja oko 50 darovitih članova uzrasta od 5 do 15 godina, pod dirigentskom palicom osnivača Jelene Cvetić priredio nezaboravno muzičko veče ispunjeno autorskim numerama, kao i originalnim obradama najpoznatijih domaćih i svetskih pop i rok hitova.

Koncert na otvorenom privukao je veliki broj Pančevaca svih generacija, koji su uživali u sjajnoj energiji i vokalnim sposobnostima mladih izvođača. Kada je reč o izboru repertoara, dirigentkinja Jelena Cvetić ističe da uvek pažljivo osluškuje želje i muzička interesovanja svih članova hora, kako bi kompletan program na sceni što više odgovarao senzibilitetu dece koja ga izvode.

Mlade članice ovog uspešnog sastava podelile su sa publikom svoje impresije, govoreći o prelepom iskustvu nastupanja pred domaćom publikom, ali i o pesmama koje najradije pevaju na probama i velikim koncertima. Rukovoditi jednim ovako masovnim dečjim horom zahteva ogroman trud i neiscrpnu energiju, ali Cvetić naglašava da od rada sa talentovanom decom nema lepšeg i plemenitijeg posla.

„Vokal kids” nastavlja da širi svoju muzičku porodicu i uvek je otvoren za prijem novih članova. Za ulazak u hor ne postoje klasične audicije i eliminacija dece, već se zainteresovani mališani i njihovi roditelji mogu priključiti direktno na probama. Nova prilika za sve koji žele da postanu deo ove uspešne pančevačke muzičke priče otvara se već predstojeće subote.

(Pančevac/S.L)