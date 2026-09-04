Pančevo Pančevo u slikama

Muzička čarolija u Pančevu: Mališani iz Vokal kidsa raspametili publiku

15:00

04.09.2026

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Foto: Milan Šupica

Talentovani mališani iz dečjeg hora „Vokal kids” održali veličanstven besplatan koncert na prepunom platou Kulturnog centra Pančevo u okviru tradicionalnog letnjeg programa ove ustanove. Hor, koji još od 2014. godine okuplja oko 50 darovitih članova uzrasta od 5 do 15 godina, pod dirigentskom palicom osnivača Jelene Cvetić priredio nezaboravno muzičko veče ispunjeno autorskim numerama, kao i originalnim obradama najpoznatijih domaćih i svetskih pop i rok hitova.

Koncert na otvorenom privukao je veliki broj Pančevaca svih generacija, koji su uživali u sjajnoj energiji i vokalnim sposobnostima mladih izvođača. Kada je reč o izboru repertoara, dirigentkinja Jelena Cvetić ističe da uvek pažljivo osluškuje želje i muzička interesovanja svih članova hora, kako bi kompletan program na sceni što više odgovarao senzibilitetu dece koja ga izvode.

Foto: Milan Šupica

Mlade članice ovog uspešnog sastava podelile su sa publikom svoje impresije, govoreći o prelepom iskustvu nastupanja pred domaćom publikom, ali i o pesmama koje najradije pevaju na probama i velikim koncertima. Rukovoditi jednim ovako masovnim dečjim horom zahteva ogroman trud i neiscrpnu energiju, ali Cvetić naglašava da od rada sa talentovanom decom nema lepšeg i plemenitijeg posla.
„Vokal kids” nastavlja da širi svoju muzičku porodicu i uvek je otvoren za prijem novih članova. Za ulazak u hor ne postoje klasične audicije i eliminacija dece, već se zainteresovani mališani i njihovi roditelji mogu priključiti direktno na probama. Nova prilika za sve koji žele da postanu deo ove uspešne pančevačke muzičke priče otvara se već predstojeće subote.

(Pančevac/S.L)

 

 

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Dečji hor Jelena Cvetić koncert Pančevo Kulturni centar Pančevo Vokal kids

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