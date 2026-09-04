Koković psle poraza od Novog Pazara: Nedostajalo nam je konkretnosti i kreacije u završnici

Igrači Železničara nisu zabeležili pobedu u 8. kolu Mozzart Bet Superlige Srbije. Utakmica u Novom Pazaru završena je rezultatom 2:0.

Na konferenciji za medije obratio se šef stručnog štaba gostiju, Radomir Koković.

– Čestitam ekipi Novog Pazara i mom kolegi na pobedi. Po svemu prikazanom na kraju, mislim da je Novi Pazar zaslužio da pobedi. Mi smo dobro otvorili utakmicu, bili u pristojnoj kontroli celo prvo poluvreme. Mislim da smo ličili na sebe, da smo radili stvari koje radimo uvek. Nedostajalo je više konkretnosti i kreacije u završnici. Pored svega, imali smo kontrolu lopte. U drugo poluvreme smo ušli nesvojstveno nama, kao da smo odustali od igre, iz meni nepoznatih razloga. Prvi gol smo primili iz našeg napada, iz meni neshvatljive greške. Dobra tranzicija Novog Pazara kojoj nismo dobro odgovorili. Posle tog gola, mislim da je Novi Pazar pokazao više želje za pobedom i da je to odlučilo utakmicu. Mi smo stvorili nekoliko šansi, koje nismo iskoristili do kraja meča. Reklo bi se da je Novi Pazar rutinski završio utakmicu i osvojio tri boda.

U narednom kolu FK Železničar Pančevo dočekuje FK Mačvu iz Šapca.

(FK Železničar)