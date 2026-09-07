Premijera mjuzikla pančevačkih gimnazijalaca

U Kulturnom centru ćemo u utorak, 15. septembra, u 19 časova gledati novu predstavu učenika Gimnazije „Uroš Predić”. Reč je o komičnom mjuziklu „Svadba” sastavljenom od petnaestak popularnih domaćih pop i rok pesama, sa dramskim i plesnim pasažima. Ulaznice se se prodavati od 14 do 19 sati, od utorka, 8. septembra u sekretarijatu Gimnazije „Uroš Predić”.

U jedinstvenu scenarističku celinu numere je objedinio Milutin Kojić, profesor matematike, koji potpisuje i režiju. Nastupaju učenici: Natalija Katnić (Ruža), Nikola Gajić (Marinko), Miona Jovanović (Slađa), Varvara Boldireva (Ljudmila), Lena Petrović (Marlena), Jana Božić (Andrea), Višnja Majkić (Klara), Ema Ćirković (Luna), Ana Jovanović (Barbara), Vanja Mijović (Emilija) i Nikolina Đurđev (Olivera).

U bendu su Bogdan Zavišić, Pavle Živković, Relja Milatović, Ljubica Marinković, Bogdan Orlić, Jovana Novakov, Ivana Odalović, Sergej Radević, Vasilije Radosavljević, Čengru Džang, Maša Ristić i Tara Tomašević dok u plesnom delu mjuzikla nastupaju Irina Arsić, Miona Jovanović, Dunja Damnjanović, Olga Perin, Jana Anđelevski, Asja Bogdanović, Ena Šolaja, Petra Jakovljević, Miona Blagojević, Marta Grković, Tamara Ciculj, Sara Koloski, Milica Mihailović, Miona Jovanov, Sofija Stefanov, Nađa Repak i Nađa Stevanović.

Koreografiju je uradila Jana Anđelevski, Olga Perin, Asja Bogdanović, Irina Arsić i Miona Jovanović, kostime su osmislile Lena Atanacković, Lejla Obućina i Kristina Živanović, scenografiju Milica Jocić, Milica Krčadinac i Mihajlo Pešić a šminku i masku Marija Aleksa i Danka Dabić.

(Pančevac)

DRAMSKI KLUB GIMNAZIJE “UROŠ PREDIĆ” JOŠ JEDNOM ODUŠEVIO PUBLIKU U PANČEVU