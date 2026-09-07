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Delegacija FK Crvena zvezda na sahrani generala Ratka Mladića

12:08

07.09.2026

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Printscreen/TV Telegraf

Delegacija FK Crvena zvezda stigla je u Košutnjak, gde veliki broj ljudi od jutros odaje počast Ratku Mladiću.
Samo dan nakon što je Crvena zvezda slavila protiv Partizana u 180. večitom derbiju sa 2:1, delegacija crveno-belih je stigla na sahranu bivšeg generala Ratka Mladića, koja će se održati na Topčiderskom groblju.

Ratko Mladić je stigao u Srbiju, a kovčeg s njegovim telom je od sedam časova izloženo u Crkvi Svetog Luke u Košutnjaku, dok će porodica primati  saučešće u periodu od sedam do 12 časova, a sahrana će biti u periodu od 13 do 14 časova.

 

 

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Sahrana Ratka Mladića: Reka ljudi čeka da oda počast i poslednju poštu generalu

 

 

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Crvena zvzda Delegacija Ratko Mladić sahrana

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