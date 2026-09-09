Književno veče u Kovačici: Knjiga Jelene Tinske će sutra biti predstavljena građanima

Ne kupuj – udomi Cicka i Malu
21:19
09.09.2026
Ljubitelji književnosti imaće priliku da u Kovačici upoznaju spisateljicu i umetnicu Jelenu Tinsku i njeno delo „Devojke iz boljih kuća – romansirana biografija jednog prijateljstva“. Knjigu će predstaviti Opštinska biblioteka u Kovačici u četvrtak, 10. septembra, sa početkom u 18 časova.
Pored autorke Jelene Tinske, na književnoj večeri učestvovaće urednik Vojislav Nestorović, izdavač Predrag Kovačević i savetnik za prošlost Velimir Stefanović.
Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i zainteresovane građane da prisustvuju ovom susretu i upoznaju se sa knjigom i njenom autorkom.
(RTV Kovačica)
21:19
09.09.2026
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