I to je Pančevo: Apstraktna veličina zagrljaja

Apstraktna

Afiniteti, mašta i hrabrost grade sopstveni stil.

Potpis. Ono što smo. Kuda bismo.

Sve što nas remeti množi se sa nula.

Otud je to bula, za izbegavanje.

Nego, šta ono volimo i šta smo smislili…

Imamo li herca za verodostojnost.

Duša nije apstraktna stvar. Bit je.

Veličina

Koja nas merna jedinica određuje…

Kila, metar, kubik?

Možda koeficijent inteligencije?

Veličina mišića, grudnih ili onog ispod?

Kome je potrebno da se određuje prema gabaritu?

Zašto je tako lako odgovoriti na ovo?

Da li je okej deljenje pameti?

Koga zanima veličina?

Zagrljaja!

Nedostaje, nedostaje, faking nedostaje, a onda se desi.

Kako je predivan zagrljaj!

Ljubavnički, roditeljski, dečiji, prijateljski…

Topljenje i stapanje, istovremeno.

Buđenje i „bezbriga” zajedno.

Osećamo drugo biće i ono oseća nas.

Puko pražnjenje bilo koje vrste je promašaj.

Treba nam još zagrljaja.

(Pančevac / Siniša Trajković)

I to je Pančevo: Rečito komešanje do praga doma