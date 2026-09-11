Bela Crkva: Počelo sveobuhvatno uređenje ulica u Jasenovu i u Dupljaji

U okviru šireg i sistematskog ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu na teritoriji opštine Bela Crkva, zvanično su počeli obimni radovi na kompletnom uređenju dve važne seoske saobraćajnice. Reč je o ulici Save Munćana u Jasenovu i ulici Dejana Brankova u Dupljaji, čija će rekonstrukcija značajno izmeniti izgled ovih naselja, piše sajt BCinfo.

Ova velika investicija realizuje se zahvaljujući finansijskim sredstvima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Projekat se sprovodi kroz državni program razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava Republike Srbije, poznatiji pod skraćenicom LIID.

Realizacija ovog posla predstavlja istorijski iskorak za belocrkvanska seoska naselja, budući da se po prvi put pristupa ovako sveobuhvatnom i detaljnom uređenju infrastrukture van gradskog jezgra. Radovi su projektovani po najvišim standardima i ne podrazumevaju samo puku obnovu dotrajalog kolovoza.

Pored asfaltiranja same saobraćajnice, na terenu se izvodi izgradnja potpuno novih trotoara koji će garantovati bezbednije kretanje pešaka, a posebno školske dece. Projekat obuhvata i uređenje, odnosno izgradnju adekvatnih odvodnih kanala za atmosferske vode, kao i kompletno pejzažno uređenje zelenih površina duž ulica. Uspešnom realizacijom ovih investicija, opšti kvalitet života i infrastrukturni standard u Dupljaji i Jasenovu biće podignuti na znatno viši nivo, izjednačavajući uslove života na selu sa onima u gradu.

(Pančevac/BCinfo)