Sunčano uz malu ili umerenu oblačnost

Na severu i istoku Srbije preovlađivaće sunčano, pre podne u Timočkoj Krajini uz malu ili umerenu oblačnost. U ostalim predelima pre podne oblačno, posle podne razvedravanje.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.

Za vikend i u ponedeljak ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2m visine, dok se porast dnevne temperature očekuje početkom sledeće sedmice.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a u utorak i sredu očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom. Krajem perioda duvaće jak, u košavskom području ponegde i olujni, južni i jugoistočni vetar.