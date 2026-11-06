Sunčano uz malu ili umerenu oblačnost

Vlada produžila smanjenje akciza na gorivo do 15. novembra
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
14:15
06.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
Na severu i istoku Srbije preovlađivaće sunčano, pre podne u Timočkoj Krajini uz malu ili umerenu oblačnost. U ostalim predelima pre podne oblačno, posle podne razvedravanje.
Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
Za vikend i u ponedeljak ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2m visine, dok se porast dnevne temperature očekuje početkom sledeće sedmice.
Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a u utorak i sredu očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom. Krajem perioda duvaće jak, u košavskom području ponegde i olujni, južni i jugoistočni vetar.
(Pančevac)
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
14:15
06.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
14:06
06.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
14:00
06.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
13:21
06.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
13:20
06.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
23:28
05.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
14:33
04.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
15:55
02.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
15:00
02.11.2026
Najviša temperatura od 9 do 14 stepeni.
12:56
30.10.2026
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14:15
06.11.2026
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06.11.2026
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06.11.2026