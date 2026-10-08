Tatjana Kokar ugostila mališane u okviru Dečije nedelje

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar ugostila je mališane iz Predškolske ustanove „Anđelka Đurić“ u skupštinskoj sali, u okviru tradicionalne manifestacije „Dečija nedelja“, prenosi BCinfo.

Predsednica je istakla da je ovaj prijem najlepši događaj koji se organizuje u zgradi opštine, naglasivši da su deca i mladi budućnost koja sve obavezuje na brigu o njihovoj dobrobiti.

Ovogodišnja Dečija nedelja u Beloj Crkvi održava se od 5. do 11. oktobra 2026. godine pod sloganom „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila!“. Manifestacija je primarno fokusirana na prevenciju nasilja, rano prepoznavanje rizika i stvaranje sigurnog okruženja za najmlađe. Program se nastavlja brojnim kreativnim i edukativnim aktivnostima u Narodnoj biblioteci, Muzeju, kao i u lokalnim vrtićima i školama.

(BCinfo)