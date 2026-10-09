Dve knjige iz edicije „Najbolja” u trci za nagradu „Milica Stojadinović Srpkinja”

Nevena Paunović Vojnov sa zbirkom „Nema tu ničeg senzualnog“ i Hristina Damjanović sa zbirkom „Sedativ za samoću“ u izdanju Udruženje književnika i književnih prevodilaca Pančeva kandidovane za prestižnu književnu nagradu

Dobar rad urednika edicije „Najbolja” pančevačkog Udruženja književnika i književnih prevodilaca, posle više značajnih književnih nagrada, sada dokazuje i to što su dve zbirke pesama odabrane u uži izbor za priznanje „Milica Stojadinović Srpkinja” Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanski”. Reč je o zbirkama „Nema tu ničeg senzualnog” Nevene Paunović Vojnov i „Sedativ za samoću” Hristine Damjanović. U užem izboru su i knjige „Nadumna spoznaja” Milice Jeftimijević Lilić (Dom kulture Gračanica, 2026), „U magli krov” Suzane Džuver (PPM „Enklava“, 2026) i „Opsada granica” Julije Kapornjai, (Nojzac“, Novi Sad, 2025).

Priznanje se dodeljuje autorki koja je napisala najbolju knjigu pesama na srpskom jeziku, objavljenu u periodu od oktobra 2025. do oktobra 2026. Ovaj put je žiri, u sastavu profesorka dr Vladislava Gordić Petković, Franja Petrinović i predsednica, dr Dragana V. Todoreskov, za sada uži izbor od pet zbirki birao od 43 naslova, koliko je ispunjavalo propozicije konkursa u celosti. Očekuje se da najbolja knjiga bude proglašena na sledećoj sednici žirija koja će biti održana 15. oktobra.

Edicija „Najbolja“, koju izdaje Udruženje književnika i književnih prevodilaca Pančeva, pokrenuta je 2012. godine objavljivanjem pet knjiga. Edicija je doživela ogroman uspeh na domaćoj književnoj sceni, a njeni autori su osvojili brojna prestižna književna priznanja. Brankova nagrada (2026) – Dodeljena je pesniku Marku Mijatoviću za zbirku „Rekvijem za muvu”. Nagrada „Milovan Danojlić“ (2026) – Pripala je pesniku Stefanu Kirilovu za knjigu „Fajront u klubu 27”. Brankova nagrada (2024) – Osvojio ju je Uroš Đorović za svoju debitantsku zbirku „Uriel”. Nagrada „Matićev šal“ (2024) – Isti autor, Uroš Đorović, napravio je istorijski uspeh kada je u istom mesecu za zbirku „Uriel“ osvojio i „Matićev šal“ u Ćupriji.. Nagrada „Aladin Lukač“ – Ovu nagradu je za svoju knjigu pesama „Normale“ dobila autorka Slađana Šimrak.

(Pančevac / N. S.)

„Brankova nagradaˮ u rukama Pančevca Uroša Đorovića

Pančevo: Marko Mijatović dobitnik Brankove nagrade za 2026.