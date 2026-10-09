Dečija nedelja: Mališani učili od policajaca i vatrogasaca

U sklopu obeležavanja Dečije nedelje, koja traje od 5. do 11. oktobra, Policijska uprava u Pančevu ugostila je najmlađe sugrađane kako bi im približila rad čuvara reda i vatrogasaca.

U sklopu obeležavanja Dečije nedelje, koja traje od 5. do 11. oktobra, Policijska uprava u Pančevu ugostila je najmlađe sugrađane kako bi im približila rad čuvara reda i vatrogasaca.

Mališani iz Predškolske ustanove „Dečja radost“ imali su priliku da se izbliza upoznaju sa opremom koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu.

Ova poseta organizovana je sa ciljem da se kod dece razbije strah od uniformisanih lica i da se od najranijeg uzrasta izgradi poverenje u institucije koje brinu o njihovoj bezbednosti. Tokom boravka u stanici, za decu su organizovane i kreativne radionice gde su crtala i bojila, a na kraju druženja obezbeđeni su i prigodni pokloni.

O značaju ove akcije i saradnji sa lokalnom zajednicom govorio je major Željko Grujić, portparol Policijske uprave Pančevo:

„Ovo je povodom održavanja Dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Policija je ugostila naše najdraže i najmlađe sugrađane. Ovom prilikom isti mogu da vide deo opreme koje koristimo u svakodnevnom radu, a i da im približimo zanimanje policajaca i vatrogasaca.“

Vaspitači su istakli da je ovakav vid edukacije od neprocenjivog značaja za mališane, jer im omogućava da kroz igru i direktan kontakt nauče kako da se zaštite i kome da se obrate u slučaju potrebe.



„Pre svega, ovo je jedna divna saradnja sa našom lokalnom zajednicom, gde se mi zaista trudimo da ih upoznamo sa svim institucijama koje funkcionišu u našem gradu i kao što vidite, oni su zaista srećni, hvala policijskoj upravi na ovako lepom dočeku. Znači im da saznaju kako funkcioniše, na kraju krajeva kako i da se zaštite, da se ne boje policije, nego da to bude jedan vid njihove zaštite i njihove sigurnosti. Deca crtaju, boje i za kraj smo spremili lepe nagrade.“

(Pančevac/S.L)