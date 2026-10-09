Novi rebalans: Budžet Pančeva skočio na 11,2 milijarde

PANČEVO – Odbornici Skupštine grada Pančeva usvojili su na današnjem, 14. zasedanju lokalnog parlamenta predlog prvog rebalansa budžeta za 2026. godinu, čime je gradska kasa dostigla rekordan iznos od 11 milijardi i 225 miliona dinara. Obimni dnevni red obuhvatio je čak 75 tačaka, među kojima su se našle i ključne socijalne i infrastrukturne odluke.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović istakao je da je ovo prvi rebalans u tekućoj godini, što jasno svedoči o stabilnom finansijskom upravljanju i preciznom planiranju. Prema njegovim rečima, ovako visok budžet rezultat je kontinuiranog rasta izvornih prihoda grada, ali i značajne podrške viših nivoa vlasti. Stevanović je naglasio da su rebalansom obezbeđena dodatna sredstva za podršku radu

Predškolske ustanove „Dečja radost“, Centra za socijalni rad, kao i svih drugih gradskih institucija.

Pored istorijski visoke kase, odbornici su izglasali dve izuzetno važne odluke sa direktnim uticajem na život građana:

Pomoć izbeglim licima: Usvojen je Predlog odluke o utvrđivanju načina i uslova za otuđenje stanova u javnoj svojini grada. Ovo će omogućiti korisnicima koji su stambeno zbrinuti kroz program integracije izbeglica da otkupe i trajno reše svoje stambeno pitanje.

Olakšice za roditelje i đake: Zeleno svetlo dobio je i Predlog odluke o regresiranju troškova prevoza učenicima srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu, čime grad nastavlja da rasterećuje porodične budžete tokom trajanja školovanja.

U nastavku sednice, usvojeni su i programi rada kao i finansijski planovi ustanova kulture za predstojeću 2027. godinu. Razmatrani su i izveštaji o poslovanju javnih komunalnih preduzeća, doneta je odluka o raspodeli dobiti za 2025. godinu, a usvojena su i nova rešenja o imenovanjima i razrešenjima u upravljačkim strukturama gradskih organizacija.

(Pančevac)