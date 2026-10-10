Nedelja dečijih osmeha: Kako slavi PU Srećno detinjstvo iz Plandišta

PLANDIŠTE – Predškolska ustanova „Srećno detinjstvo“ iz Plandišta obeležila je tradicionalnu Dečiju nedelju nizom manifestacija posvećenih igri, drugarstvu i kreativnosti. Pod sloganom da svako dete zaslužuje bezbrižno odrastanje, vaspitači i mališani su kroz bogat višednevni program poslali najlepšu poruku o važnosti negovanja dečije sreće.

Tokom ove posebne sedmice, dvorišta i prostorije ustanove pretvoreni su u velike kreativne radionice. Najmlađi stanovnici Plandišta uživali su u crtanju kredama u boji po pločnicima, ostavljajući šarene poruke prijateljstva, a organizovana je i svečana priredba na kojoj su deca pesmom i glumom oduševila prisutne. Poseban edukativni segment bio je posvećen pravima deteta, gde su mališani na njima prilagođen način učili o poštovanju, uvažavanju i toleranciji.

Jedan od najatraktivnijih delova programa bio je tradicionalni dečiji maskenbal, tokom kojeg su dečaci i devojčice pokazali maštovite kostime svojih omiljenih junaka. Pored kreativnog izražavanja, manifestacija je obuhvatila i sportske aktivnosti. Kroz zabavne poligone i sportske igre na otvorenom, deca su pokazala zavidne veštine, razvijajući istovremeno timski duh i zdrave životne navike.

Iz PU „Srećno detinjstvo“ poručuju da su kroz igru, druženje i smeh uspešno stvorene nove uspomene ispunjene radošću i ljubavlju, što i jeste primarni cilj ove ustanove tokom cele godine.

(Pančevac/S.L)