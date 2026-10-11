Džudo klub iz Starčeva osvojio pet medalja u S. Makedoniji

Džudisti kluba “Akademija Jočić” iz Starčeva ovog vikenda su učestvovali na Međunarodnom džudo turniru “Cevitana Open 2026″, koji se održao u susednoj Severnoj Makedoniji, u Prilepu.

Na takmičenju je učestvovalo oko 350 takmičara iz 8 zemalja: Severne Makedonije, Grčke, Albanije, Turske, Crne Gore, Bugarske, Gruzije i Republike Srbije.

Ovog vikenda u klub stiže novih pet medalja i dva 5. mesta, tačnije 2 velike lekcije. U kategoriji mlađih pionira (30kg) Uroš Stojanović je osvojio bronzu, a u kategoriji 34kg, Vojin Urošev takođe treće mesto, dok su Maša Poljak i Petar Stojanović ostali bez medalja. Međutim, poneli su sa sobom jednu veliku lekciju.

U starijim pionirima (34kg) Nikola Maletić je osvojio srebro, Nikolija Ivković (48kg) bronzu i Radan Čigoja uz tri pobede i jedan poraz je ostao treći.

Ekipu je predvodio trener Marko Jočić koji navodi da je za ekipu ovo bio sam ispit pred sledeći veliki izazov – takmičenje “Borsa Open” u Mostaru. On navodi da je to veliki izazov pošto na takmičenju učestvuje oko 1.300 takmičara iz 100 klubova i oko 20 država. Klub će nastaviti vredno da radi i trenira da bi se ostvarivali još bolji. rezultati.

(Pančevac)