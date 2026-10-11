Vučić: Do kraja 2028. prva deonica auto-puta Beograd – Zrenjanin

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do kraja 2028. godine biti otvorena prva deonica auto-puta Beograd – Zrenjanin, a da će ta saobraćajnica u potpunosti biti završena do kraja 2030. godine.

„Do kraja 2028. završićemo deonicu Beograd-Kovačica, 24 kilometara, a sve završavamo do kraja 2030. Ono što je nekad bio pusti san, za četiri godine postane java i svakodnevica. Do Beograda za 35 minuta i nazad 35 minuta, ne više od toga. Isto tako, samo kraće do Novog Sada“, kazao je Vučić na predizbornom skupu u Zrenjaninu.

Kako je dodao, ukoliko dobije poverenje građana na izborima, izboriće se da se urade i banatske pruge.

„Važne su nam i zbog kargo saobraćaja, važne su nam i zbog putničkog saobraćaja. Od Pančeva preko Zrenjanina, preko Novog Bečeja, do Kikinde, od Kikinde do Subotice, pa dalje ovaj bački deo, Subotica, Sombor, Sombor-Bogojevo i Sombor-Vrbas, da spoji sa glavnom brzom prugom. Kada to uradimo, a to će koštati negde oko 1,5 milijardi ili dve milijarde, onda će Banat konačno moći da procveta, onda ćemo infrastrukturu u Banatu u potpunosti da promenimo“, kazao je Vučić.

Navodeći da su napredovali i Srem i južna Bačka i severna Bačka, Vučić je istakao da je Banat uvek zaostajao.

„Sada ćemo mnogo novca da uložimo u ceo Banat, i južni Banat, i srednji Banat, i severni Banat. Dakle, u sva četiri velika grada, i Pančevo, i Zrenjanin, i Kikindu, i Vršac“, istakao je, prenosi RTV Pančevo.

Vučić je naveo da nije doveden Ling-Long u Zrenjanin, ogromni bi problemi bili u tom gradu.

Naglasio je da će morati još investitora da se dovede i u Zrenjanin, ali i u Žitište, i u Crnju, i u Novi Bečej.

„Nekoliko stvari koje smo ostali dužni da uradimo. Ostali smo dužni put 1,7 kilometara zajedno sa mostom na Tamišu i u narednim danima krećemo da radimo. Ne u narednim mesecima i narednim godinama, već u narednim danima“, naveo je on.

Vučić je dodao da su ostali dužni da urade i bolnicu u Zrenjaninu.

„Ima magnetna rezonanca, ali malo, malo, pa ne radi. Ima angiosala, ali ne radi nikada. Zato će da dođe nova magnetna rezonanca, nova angiosala i kompletan glavni blok da bude nov. Isto ćemo da radimo i sa Domom zdravlja u Zrenjaninu, i tu radovi sve kreću najkasnije u martu i aprilu sledeće godine. Najkasnije u martu i aprilu“, najavio je Vučić.

Nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na izborima 25. oktobra da se bira između toga da li će Srbijom upravljati građani ili neko spolja i poručio da on hoće da se u zemlji pitaju i odlučuju njeni građani, a ne plenumi i stranci.

„Ako hoćete da upravlja neko spolja, glasajte za plenume. Ne znate ni ko im je kandidat, a predstavljali su nam svoju ‘lop’ listu kao listu novih ljudi. A sve su DOS-ovski kadrovi, sve stari izanđeli-olinjali DOS-ovski kadrovi. Sve oni koji su nam zemlju uništili, sve oni koji nikada ni jednog trenutka nisu učinili ništa dobro za našu zemlju“, kazao je Vučić na predizbornom skupu u Zrenjaninu.

Ukazao je da su na Studentsku listu stavili, kako kaže, najkorumpiranije ljude od Dejana Šoškića do drugih koji bi građanima da sole pamet i objašnjavaju kako bi država trebalo da izgleda.

„Zato je važno da ih pobedimo. Jeste li čuli negde, jesu mi našli negde neki račun, u inostranstvu ili ovde ili onde? Nema, jer sam vam verno služio, i ako nas budete podržali, verno ću vam služiti u godinama koje su pred nama. Ali samo vama, mom, našem narodu, a ne strancima, ne ambasadorima. Ne onima koji hoće da unište našu zemlju“, poručio je Vučić.

Vučić je zahvalio građanima što su istrpeli mnogo nasilja, a posebnu zahvalnost je uputio ženama koje su, kako kaže, sačuvale otadžbinu i bile najodgovornije i najozbiljnije.

„Hvala vam za svaku vrstu podrške. Dragi penzioneri, hvala vama na podršci sve ovo vreme. Hvala vam. A penzije će da rastu, penzije će da prate plate i da rastu iz godine u godinu. Plate će da rastu, ali da bi rasle plate i penzije, potrebna nam je stabilnost, potrebna nam je ubedljiva pobeda“, kazao je Vučić.

Govoreći o rezultatu na izborima, naveo je da hoće pobedu liste oko SNS sa pola miliona glasova razlike i da ne želi da to bude tesna pobeda.

„Hoću da ih pobedimo ubedljivo, da bismo mogli da uradimo sve ono što smo se i danas ovde dogovorili, i sve ono što smo ranije razgovarali. Srbija mora da ima svoj put“, poručio je Vučić.

Prema njegovim rečima, politički protivnici SNS-a bi, ukoliko pobede na izborima i dođu na vlast, uveli sankcije Ruskoj Federaciji i priznali tzv. nezavisno Kosovo.

Naglasio je da se na mitinzima političkih protivnika ništa ne čuje o njihovim planovima i programima.

„Šta mislite, zbog čega je Vladimir Putin rekao „nadam se da će predsednik Vučić postati premijer Srbije“? Pa zato što i on zna da sam vam rekao istinu. Zato što svi znaju da sam vam rekao istinu, i da bi dan posle toga uveli sankcije Ruskoj Federaciji“, rekao je Vučić.

(RTV Pančevo)