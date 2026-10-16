 RZS objavio godišnju analizu: Trećina zarade odlazi na hranu

Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu prošle godine u Srbiji iznosili su 109.136 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava 109.787 dinara, objavio je danas Republički zavod uza statistiku.

U publikaciji „Regioni u Republici Srbiji, 2025“ navodi se da su u odnosu na 2024. godinu, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi bili veći za 11,7 odsto a izdaci za ličnu potrošnju za 11,8 odsto, nominalno.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa – 54,8 odsto, penzije – 29,8 odsto, prihodi od poljoprivrede – 3,8 odsto.

Što se potrošnje tiče, najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava činili su izdaci za hranu i bezalkoholna pića – 36,6 odsto i za stanovanje, vodu, struju, gas i ostala goriva – 16,1 odsto. Slede izdaci za transport – 9,0 odsto, za ostale lične predmete i ostale usluge – 6,0 odsto, za komunikacije –5,5 odsto, za rekreaciju i kulturu – 5,3 odsto, za odeću i obuću – 4,7 odsto, za alkoholna pića i duvan– 4,4 odsto, za zdravlje – 4,0 odsto.

(Dnevnik)