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Podrška vojvođanskim agrarcima: Uručeno 98 miliona dinara za 96 gazdinstava

14:30

16.10.2026

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Foto: Milan Šupica
Foto: Milan Šupica

NOVI SAD – U Pokrajinskoj vladi danas su uručeni ugovori poljoprivrednicima iz Vojvodine koji su ostvarili pravo na sufinansiranje nabavke novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju. Za ovu namenu Pokrajina je izdvojila ukupno 98 miliona dinara, a bespovratna sredstva dobilo je 96 korisnika sa ciljem modernizacije gazdinstava i zaštite useva od nepogoda.
Podrška se dodeljuje preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a obuhvata sufinansiranje nabavke mehanizacije za voćarstvo, vinogradarstvo i hmeljarstvo, zatim nabavku plastenika, sistema za proizvodnju u zaštićenom prostoru i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda. Novac se isplaćuje nakon realizacije odobrene investicije, a poljoprivrednici moraju striktno da ispoštuju rokove za pravdanje sredstava. Rok za one koji su aplicirali putem računa je 30. oktobar 2026. godine, dok je za prijave preko predračuna krajnji rok 20. novembar 2026. godine.
„Namera ovog konkursa je da proizvođačima omogući lakšu i sigurniju proizvodnju. Ulaganja u poljoprivredu predstavljaju i ulaganja u razvoj sela, porodica koje žive od poljoprivrede i ukupne privrede”, istakla je podsekretarka Ivana Pejović Ševrt, koja je uz zamenika resornog sekretara Zoltana Tota uručila ugovore korisnicima.
(Bizportal)

Tagovi

mašine i oprema Pokrajinska vlada poljoprivreda subvencije Vojvodina

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