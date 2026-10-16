Povećanje od decembra: Prosečna penzija skače na 56.800 dinara

VALJEVO – U Valjevu je održana 76. tribina sa penzionerima u organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), na kojoj je najavljeno da će penzije u decembru ove godine biti povećane za 7,5 odsto. Neposrednom razgovoru sa najstarijim građanima prisustvovali su čelnici Fonda PIO, predstavnici krovnog udruženja i lokalne samouprave, sa ciljem prikupljanja povratnih informacija i unapređenja društvenog standarda starije populacije.

Sa ovim decembarskim usklađivanjem, prosečna penzija u Srbiji dostići će iznos od 56.800 dinara, što je značajan skok u odnosu na 2012. godinu kada je iznosila oko 21.500 dinara. Kako je istaknuto, dugoročni i primarni ekonomski cilj države ostaje da do 2030. godine prosečna penzija dostigne 750 evra. Pored finansijskog usklađivanja, Fond aktivno sprovodi i druge socijalne mere, pa je tako tokom ove godine podeljeno više od 100.000 paketa solidarne pomoći ugroženijim korisnicima.

„Ono što je najvažnije jeste da razgovaramo sa ljudima, da čujemo i pohvale, ali ono što je meni kao direktoru PIO fonda važno jeste da čujemo i kritike, ali i šta je ono što je penzionerima najpotrebnije da njihov PIO fond uradi u narednom periodu”, poručio je direktor Fonda PIO Relja Ognjenović.

(Bizportal)