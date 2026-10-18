MUP apeluje na oprez: Sezona grejanja donosi rizik od požara

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je danas na poseban oprez tokom grejne sezone, upozoravajući da nepažnja može da izazove požar i da nekoliko sekundi bezbrižnosti može da ugrozi ceo dom.

Tokom grejne sezone, neispravni dimnjaci, nepažljivo loženje peći, grejalice ostavljene bez nadzora i neispravne električne instalacije mogu dovesti do požara i ugroziti živote, navodi se u saopštenju MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu oprezni i preduzmu mere koje mogu sprečiti požar, a to su da redovno čiste dimnjake i proveravaju ispravnost peći na čvrsta goriva, kao i da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora i da drže odeću, nameštaj i druge zapaljive predmete dalje od grejnih tela.

„Ne preopterećujte elektroinstalacije i isključite električne uređaje kada izlazite iz kuće. Pepeo odlažite tek kada se potpuno ohladi. Nikada ga ne stavljajte u plastične kontejnere niti u blizini zapaljivih materijala“, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a apeluju i da se mala deca ne ostavljaju bez nadzora u prostorijama u kojima se koriste peći na čvrsta goriva ili električne grejalice.

„Posebno vodite računa o bezbednosti svojih ukućana i komšija. Požar se često može sprečiti odgovornim ponašanjem i na vreme preduzetim merama opreza“, ističe se u saopštenju i podseća da, ukoliko neko primeti požar, odmah treba da pozove vatrogasce-spasioce na broj 193.