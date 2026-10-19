Stiže isplata od 12.536 dinara: Kome će leći novac 20. oktobra

Banka „Poštanska štedionica“ objavila je zvanični raspored budžetskih isplata Republike Srbije planiranih za 20. oktobar.

Tada počinje isplata više vrsta socijalnih davanja i novčane pomoći za septembar.

Ko sve dobija novac 20. oktobra?

Prema objavljenom rasporedu, tog dana počinje isplata sledećih davanja za septembar:

Novčana socijalna pomoć za Srbiju i Kosovo i Metohiju

Dečji dodatak za Srbiju i Kosovo i Metohiju

Roditeljski dodatak za Srbiju i Kosovo i Metohiju

Nega i pomoć drugog lica za Srbiju i Kosovo i Metohiju

Boračko-invalidska zaštita

Novčana naknada za porodični smeštaj

Koliko iznosi novčana socijalna pomoć?

Osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici, iznosi 12.536 dinara, prenosi Srbija danas.

Iznos koji domaćinstvo dobija zavisi od broja članova porodice i njihovog statusa, a za ostale članove primenjuju se sledeći iznosi:

Za svaku narednu odraslu osobu u porodici: 6.268 dinara, odnosno 50 odsto osnovice.

Za dete do 18 godina: 3.761 dinar, odnosno 30 odsto osnovice.

Visina socijalne pomoći utvrđuje se na osnovu osnovice koju propisuje nadležno ministarstvo. Usklađivanje se vrši dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra, u skladu sa kretanjem potrošačkih cena.

(Srbija danas)