Stiže isplata od 12.536 dinara: Kome će leći novac 20. oktobra
Banka „Poštanska štedionica“ objavila je zvanični raspored budžetskih isplata Republike Srbije planiranih za 20. oktobar.
Tada počinje isplata više vrsta socijalnih davanja i novčane pomoći za septembar.
Ko sve dobija novac 20. oktobra?
Prema objavljenom rasporedu, tog dana počinje isplata sledećih davanja za septembar:
Novčana socijalna pomoć za Srbiju i Kosovo i Metohiju
Dečji dodatak za Srbiju i Kosovo i Metohiju
Roditeljski dodatak za Srbiju i Kosovo i Metohiju
Nega i pomoć drugog lica za Srbiju i Kosovo i Metohiju
Boračko-invalidska zaštita
Novčana naknada za porodični smeštaj
Koliko iznosi novčana socijalna pomoć?
Osnovica za utvrđivanje novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici, iznosi 12.536 dinara, prenosi Srbija danas.
Iznos koji domaćinstvo dobija zavisi od broja članova porodice i njihovog statusa, a za ostale članove primenjuju se sledeći iznosi:
Za svaku narednu odraslu osobu u porodici: 6.268 dinara, odnosno 50 odsto osnovice.
Za dete do 18 godina: 3.761 dinar, odnosno 30 odsto osnovice.
Visina socijalne pomoći utvrđuje se na osnovu osnovice koju propisuje nadležno ministarstvo. Usklađivanje se vrši dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra, u skladu sa kretanjem potrošačkih cena.
(Srbija danas)