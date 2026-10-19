Najbolja juniorka: Zlato za tekvondistkinju Vanju Rankov

Tekvondo klub Eurošped i Centar Millennium, u saradnji sa Evropskom tekvondo unijom, od 16. do 18. oktobra, bili su domaćini međunarodnog Grand Prix Open tekvondo turnira, koji je okupio oko 800 takmičara iz 39 zemalja i 220 timova. Eurošped je ostvario zapažen rezultat, a Vanja Rankov osvojila je zlato i priznanje za najbolju juniorku takmičenja.

Ispred organizatora, braća Marin i Mario Dujić, izrazili su zadovoljstvo organizacijom turnira i zahvalili Gradskoj upravi na podršci u realizaciji manifestacije, koja je Vršac predstavila kao grad sposoban da ugosti velika međunarodna sportska takmičenja. Turnir je posetila i gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je svojim prisustvom uveličala ovaj međunarodni sportski događaj, prenosi eVršac.

Eurošped je ostvario zapažen nastup. Učestvovali su sa pet takmičara i osvojili jednu zlatnu medalju i jedno treće mesto. Najveći uspeh ostvarila je Vanja Rankov, koja je do zlatne medalje stigla posle četiri pobede. Za odličan nastup nagrađena je i posebnim priznanjem za najbolju juniorku turnira. Tim Eurošpeda ostvario je uspeh i u ekipnoj konkurenciji, osvojivši drugo mesto u juniorskoj kategoriji.

Poseban značaj takmičenju daje i njegov rang. Grand Prix Open boduje se u kategoriji E-6, što ga svrstava među visoko rangirana međunarodna tekvondo takmičenja, sa velikim značajem za takmičare koji prikupljaju bodove za napredak na međunarodnim rang-listama. Organizacija ovakvog događaja donela je Vršcu ne samo tri dana vrhunskog sporta već i značajan priliv gostiju, dodatnu promociju grada i potvrdu da međunarodne sportske manifestacije mogu biti važan pokretač lokalnog turizma i razvoja.Tokom tri dana Vršac je ugostio više od 1.000 stranih gostiju, a smeštajni kapaciteti u gradu bili su popunjeni. Deo ekipa bio je smešten i u Pančevu i Beloj Crkvi.

(eVršac)