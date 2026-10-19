Ponovo dojave o bombama u školama u Beogradu i širom Srbije

Dojava o postavljenoj bombi stigla je jutros na više adresa beogradski škola, a kako upravo stižu prijave i iz drugih gradova u Srbiji, nezvanično saznaje „Blic“. Za sada, prema našim informacijama, dojave o bombama stigle si i u škole u Novom Sadu i Bačkoj Palanci.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, beogradska policija obaveštena je oko 9.30 časova da je na više imejl adresa stigla prijava o navodno postavljenim bombama u školama širom prestonice, prenosi Blic.

Deca su hitno evakuisana, prema proceduri, a KD ekipe MUP-a upućene su na teren i u toku je pregled škola.

Dojave o bombama u Novom Sadu

U više škola u Novom Sadu i okolnim naseljima stigle su nove dojave o bombama, saznaje 021.rs.

Ekipe policije su na terenu i obavljaju se pregledi objekata škola u Novom Sadu i drugim delovima Južnobačkog okruga.

Među školama u kojima je dojavljena bomba u Novom Sadu su OŠ „Jovan Popović“ i „Prva vojvođanska brigada“, saznaje 021.rs.

Takođe, u Sremskoj Mitrovici dojava se ticala Osnovne škole „Triva Vitasović – Lebarnik“.

Dojave i u Bačkoj Palanci

Prema nezvaničnim informacijama, u više škola na teritoriji opštine Bačka Palanka u ponedeljak ujutru, 19. oktobra, stigle su dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

Kako prenosi portal „Bačka Palanka dešavanja“, obaveštenja su školama poslata putem elektronske pošte.

Dojave su za sada zabeležene u osnovnim školama „Desanka Maksimović“ i „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci, „Žarko Zrenjanin“ u Obrovcu, „Branko Ćopić“ u Mladenovu, „15. oktobar“ u Pivnicama, „Zdravko Čelar“ u Čelarevu i „Aleksa Šantić“ u Gajdobri. Učenici se evakuišu iz školskih objekata dok se ne obave neophodni bezbednosni pregledi.

Dojave i u školama u Prijepolju i Priboju

Dojave o postavljenim bombama ponovo su uznemirile učenike i zaposlene u osnovnim školama u Prijepolju i Priboju.

Prema prvim informacijama dojave su prijavljene u prijepoljskim školama „Vladimir Perić Valter“, „Sveti Sava“ u naselju Bostani, kao i u školi „Desanka Maksimović“ u Priboju.

– Deca koja su nastavu pohađala u prvoj smeni poslata su kućama, dok roditelji i učenici čekaju informacije o daljem odvijanju nastave – potvrđeno je za agenciju RINA

Među školama u kojima je prijavljena dojava nalazi se i „Vladimir Perić Valter“, najveća gradska osnovna škola.

Za sada nije poznato da li će učenici druge smene danas imati nastavu. Očekuje se više informacija o proverama i uslovima za povratak đaka u školske klupe.

U Kraljevu i u Vrnjačkoj Banji

U 21 osnovnoj i srednjoj školi na teritoriji koju pokriva Policijska uprava u Kraljevu jutros su, prema za sada dostupnim podacima, elektronskom poštom stigle dojave o postavljenim bombama, prenosi RTS.

Od tog broja, 18 škola nalazi se na teritoriji Kraljeva, a tri na teritoriji Vrnjačke Banje. Učenici su pušteni kućama, a policija obavlja kontradiverzione preglede.

(Blic)