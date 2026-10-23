PU Pančevo: Uhapšen Kragujevčanin zbog sumnje da je trgovao drogom

Železničar pobedio IMT u Loznici i preuzeo treće mesto
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su V. P. (1979) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih drog, navodi se u saopštenju.
Policija je u parkiranom „opelu“ u kojem je na mestu vozača sedeo V. P. pronašla oko 371 gram praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Pančevu.
(Pančevac)
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23.10.2026
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