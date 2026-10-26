Idvor pobedio u Uzdinu, Debeljača u gostima i Padina na svom terenu

U 10. kolu Prve južnobanatske lige Polet iz Idvora je pobedio u Uzdinu Unireu 6:1, Spartak 1911 iz Debeljače je u Banatskom Karlovcu pobedio Proleter 4:1 a u Padini Dolina savladala Ševac iz Kusića 2:0.

Polet je treći na 22 boda, Unirea deveta sa 12, Dolina deseta sa 11i Spartak dvanaesti sa 8 bodova.

Polet igra protiv Budućnosti iz Alibunara 1. novembra u 13 časova 30 minuta. Sloga u Banatskom Novom Selu čeka istovremano Unireu. Spartak je u Debeljači domaćin Omladincu iz Deliblata a dan ranije od ovih mečeva u Mramorku igraju Proleter i Dolina iz Padine.

(RTV Kovačica)