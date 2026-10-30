Novi broj „Pančevca”: Kako se glasalo u Pančevu

Kako je glasalo svako biračko mesto u gradu i u selu u Pančevu, priča trenera Vladimira Ilića, čuvanje tradicije u Dolovu – samo su neke od tema u novom broju gradskog lista

Kako je Studentska lista napravila prednost od 22 odsto u odnosu na listu „Ujedinjena Srbija” Srpske napredne stranke i Pančevu? Kako su Pančevke i Pančevci glasali u svakom selu i svakom delu grada – saznaćete u tekstu Nevene Simendić na drugoj strani „Pančevca”.

„U korist Studentske liste najveća razlika je napravljena u naselju Sodara, kao i na biračkim mestima na teritoriji Tesle i Novog sveta, kao i u Banatskom Novom Selu, Omoljici i Kačarevu. Od pojedinih biračkih mesta Studentska lista je najviše glasova, iznad 75%, osvojila u školama „Jovan Jovanović Zmaj” i „Đura Jakšić” a iznad 70% na oba biračka mesta u Gimnaziji, u Savezu penzionera u Kasapinovićevoj i u Školi „Isidora Sekulić” (BM 48). ” A na dve gradske stranice pročitajte i koji su rezultati izbora na svakom, pa i vašem biračkom mestu.

Novi broj donosi i niz drugih zanimljivih tekstova. Na stranici „Selo”, između ostalog, možete pročitati kako Dolovke čuvaju tradiciju i kako je protekla Dečja nedelja u Starčevu… Šta su u oktobru radili izviđači „Crne rode“ – tema je „Razglednice” Jordana Filipovića.

U intervju Aleksandra Živkovića mladi, ali već dobrano iskusni, trener Vladimir Ilić govori o fizičkim pripremama i sportista i rekreativaca. Na tri stranice posvećene sportu uživajte u tekstovima o uspesima pančevačkih fudbalera, košarkaša, atletičara.. – jer prošli vikend bila je vrlo uspešna berba za sve pančevačke sportiste.

Rubrika „Spreči, ne leči” otkriva u ovom broju koliko je važno da znate koji su simptomi moždanog udara jer brzom reakcijom možete spasiti život svog bližnjeg, a takođe očuvati mu i kvalitet života u budućnosti.

Tu su ponovo i novi tekstovi Siniše Trajkovića u jednoj od najomiljenih rubrika „I to je Pančevo” – u jednom od tih tekstova pod nazivom „Zora” nam kaže: „Tek sa svesnošću sebe i svoje okoline priča počinje…”

Zato i vikend ne možete početi bez vašeg „Pančevca”.

(Pančevac / N. S.)

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