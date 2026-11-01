Bela Crkva: Obnova krova na zgradi Uprave za trezor

BELA CRKVA – Na zgradi Uprave za trezor – Ekspozitura Bela Crkva (Filijala Vršac) započeli su obimni radovi na kompletnoj rekonstrukciji krovne konstrukcije. Finansiranje ovog projekta obezbeđeno je iz republičkog budžeta, u okviru redovnog plana investicionog održavanja objekata koje sprovodi Ministarstvo finansija Republike Srbije, prenosi BCinfo.

Glavni cilj ove građevinske intervencije jeste zamena dotrajalih elemenata krovnog pokrivača i postavljanje savremene hidroizolacije, čime će se trajno rešiti problem prokišnjavanja i zaštititi unutrašnjost objekta. Pored sanacije oštećenja, radovi će značajno doprineti i poboljšanju energetske efikasnosti same zgrade, što će smanjiti troškove grejanja i obezbediti bolje uslove za rad zaposlenih i boravak građana koji koriste usluge trezora.

(BCinfo)