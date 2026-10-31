Boje prirode u Kačarevu: Izložba slika Dragojle Lacković

Izložba slika Dragojle Lacković iz Pančeva biće otvorena u utorak, 3. novembra, u 19 sati u Domu omladine u Kačarevu (Ulica maršala Tita 13), a ulaz će biti slobodan.

Glavnu inspiraciju autorki čine ljubav prema prirodi, njenim bojama i promenama kroz godišnja doba, kao i lepota biljaka, cveća i pejzaža.

Posebno mesto u njenom stvaralaštvu zauzimaju i motivi seoskog života, u kojima pronalazi neiscrpan izvor umetničke inspiracije i lepote.

Za više od 20 godina rada autorka je stvorila oko 700 umetničkih slika, a iza sebe ima 63 samostalne izložbe, kao i brojne nastupe na zajedničkim izložbama.

Svoje radove predstavljala je publici u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Kačarevu i drugim mestima, u okviru kulturnih manifestacija i programa različitih umetničkih udruženja i kulturnih centara.

Kao članica Umetničkog kluba Vojske Srbije, nekoliko godina učestvovala je na Oktobarskom salonu, a članica je i Unije asocijacije umetnika Srbije.

Pored likovnog stvaralaštva, Dragojla Lacković je posvećena i poeziji, članica je više pesničkih udruženja i njihov počasni gost.

Njeni radovi prepoznati su i van granica Srbije.

Članica je više umetničkih udruženja u inostranstvu, a na međunarodnim konkursima, na kojima učestvuju autori iz različitih delova sveta, dobijala je priznanja stručnih žirija, među kojima su diplome, nagrade, sertifikati i pohvale.

(Pančevac/J. Filipović)

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