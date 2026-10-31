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Alta banka: Isplata osiguranih depozita počinje u ponedeljak

11:32

31.10.2026

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Foto: Printscreen/Youtube Saga media

 Alta banka saopštila je danas da su, u skladu sa zvaničnim obaveštenjem Narodne banke Srbije (NBS) o oduzimanju dozvole za rad, obustavljene aktivnosti u vezi sa platnim karticama, domaćim i deviznim platnim prometom, kao i da njene ekspoziture trenutno ne rade.

U odgovoru na upit televizije N1, Alta banka je navela da isplata osiguranih depozita počinje u ponedeljak, u skladu sa procedurama i instrukcijama nadležnih institucija.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je odluku o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd, saopšteno je noćas iz NBS, Agencija za osiguranje depozita biće rešenjem suda imenovana za stečajnog upravnika.

(Beta)

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Alta banka

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