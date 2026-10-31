Viceguverneri NBS traže istragu o oduzimanju dozvole Alta banci

Četvoro viceguvernera Narodne banke Srbije (NBS) pozvalo je danas javno tužilaštvo da utvrdi sve činjenice o oduzimanju dozvole za rad Alta banci u Beogradu, kao i eventualnu krivičnu odgovornost u NBS.

Viceguverneri NBS tvrde da su tek na hitnoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora sazvanoj za petak, 30. oktobra uveče, upoznati sa stvarnim stanjem u Alta banci, koje je drastično odstupalo od izveštaja koje je ta banka dostavljala NBS.

„Smatramo posebno značajnim da se utvrdi kada su i na kojem nivou rukovođenja postojala saznanja o uočenim rizicima i nepravilnostima, na koji način su razmatrani nalazi, stručne procene i upozorenja zaposlenih nadležnih organizacionih jedinica, kao i da li su na osnovu raspoloživih informacija blagovremeno preduzete odgovarajuće mere iz zakonom utvrđene nadležnosti“, naveli su.

Viceguverneri su ukazali i da je „potpuno, nezavisno i nepristrasno utvrđivanje svih relevantnih činjenica i eventualne individualne odgovornosti od suštinskog značaja za zaštitu zakonitosti, institucionalnog integriteta NBS i poverenja javnosti u finansijski sistem Srbije“.

Upozorili su da stabilnost sistema, koju su građani i privreda osetili kroz monetarnu politiku, „ne sme biti dovedena u pitanje propustima pojedinaca“.

Dodali su da su odluke o monetarnoj politici, uključujući svaku o promeni referentne kamatne stope, donošene nezavisno, na osnovu stručnih analiza i u skladu sa zakonskim mandatom NBS.

Saopštenje su potpisali viceguverneri NBS Željko Jović, Ana Ivković, Dragana Stanić i Nikola Dragašević.

(Beta)

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