Stefanović otkrio šta se stavlja na teret načelniku i šefu službe UKP

Načelniku Uprave kriminalističke policije i načelniku Službe za suzbijanje kriminala određeno je, zbog postupanja u slučaju „Senjak“ , zadržavanje od 48 sati, rekao je danas na konferenciji za medije glavni tužilac beogradskog Višeg javnog tužilaštva (VJT) Nenad Stefanović.

– S tim u vezi, realizovano je današnje hapšenje koje nema nikakve veze sa izbornim procesima i rezultatima izbora. Tužilaštvo je predistražne radnje počelo da sprovodi u maju ove godine, kada je došlo do opstrukcije rada postupajućih javnih tužilaca, a nakon toga je krajem jula u predmet združena krivična prijava podneta od strane advokata opštećenog, što je rezultiralo lišenjem slobode dvojice visokih policijskih službenika – rekao je Stefanović.

On kaže da su lišeni slobode zbog osnovane sumnje da su od 12. maja do 3. juna 2026. godine, kao službena lica MUP prekoračenjem i iskorišćavanjem službenog položaja, te nevršenjem službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog, bivšeg načelnika PU za grad Beograd V. M. tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu „27“.

– Takođe postoje osnovi sumnje da je načelnik UKP M. K. 16. maja 2026. godine, sa drugim N. N. policijskim službenicima zlostavljao i mučio oštećenog N. L. Krivičnom prijavom načelniku UKP se na teret stavljaju krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika i krivično delo Zlostavljanje i mučenje iz člana 137 Krivičnog zakonika, a načelniku SSK krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika – rekao je Stefanović medijima.

Uhapšenim licima je po nalogu postupajućeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje VJT u Beogradu“, rekao je glavni javni tužilac VJT u Beogradu.

Istakao je da će detalji krivične prijave biti uskoro objavljeni na internet stranici VJT u Beogradu.

(Pančevac/Dnevnik)

Uhapšeni Kričak i Sekulović, određeno zadržavanje od 48 sati