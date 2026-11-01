Uhapšeni Kričak i Sekulović, određeno zadržavanje od 48 sati

Načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, koji su rano jutros uhapšeni, je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, potvrdio je glavni tužilac VJT Nenad Stefanović za Insajder.

Podetimo, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, saznaje Tanjug.

Kričak je na funkciji mačelnika UKP proveo nešto više od godinu dana, a pre toga je bio načelnik Jedinice za zaštitu lica i objekata.

Pored načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu , kako javlja Tanjug, lisice na ruke su stavljene i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Kako navodi Tanjug, oni su uhapšeni u vezi sa njihovim , kako se navodi, „nezakonitim postupanjem u slučaju „Senjak“, kao i . kako Tanjug naovdi, zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji“.

Tanjug podeća, u slučaju „Senjak“ u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mesta u vreme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu „27“ na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije telo ubijenog i prikrije druge tragove.

Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao i još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tela.

Među njima su njegova dva prijatelja i dvojica konobara iz restorana.

Očekuje se oglašavanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje treba da otkrije precizne detalje današnjeg hapšenja Krička i Sekulovića.

(Tanjug)