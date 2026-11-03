Ribolovačka udruženja traže zaštitu i nadzor reke Tamiš

Budućnost Tamiša i sve izraženiji problemi u zaštiti njegovog ribljeg fonda okupili su predstavnike 10 ribolovačkih udruženja, koji su razgovarali o mogućnostima da se ovoj reci vrati odgovarajuća i kontinuirana zaštita.

Povod za okupljanje je, kako navode učesnici, dugogodišnji problem nedovoljno efikasnog nadzora nad ribljim fondom, ali i potreba da se ponovo uspostavi organizovana ribočuvarska služba koja bi bila prisutna duž celog toka ove najduže banatske reke, koja izvire na južnim Karpatima, a u Srbiji prolazi kroz teritorije opština i gradove Sečanj, Zrenjanin, Kovačica, Opovo i Pančevo, u dužini od 118 kilometara, piše Dnevnik.rs.

O zajedničkoj inicijativi javnost je obaveštena putem Fejsbuk stranice „Ljubitelji reke Tamiš“, na kojoj je objavljena poruka 10 udruženja sa jasnim zahtevom – da se Ribolovački savez Vojvodine vrati na Tamiš i ponovo preuzme posao zaštite reke. Predstavnici udruženja smatraju da bi takav model omogućio bolju kontrolu ribolova, sprečavanje nedozvoljenih aktivnosti i efikasnije očuvanje ribljeg fonda. Zbog toga najavljuju pokretanje zajedničke inicijative prema nadležnim institucijama, od kojih očekuju konkretne odgovore o mogućnostima ponovnog uspostavljanja ovakvog sistema zaštite.

Za istim stolom našli su se predstavnici udruženja iz Kačareva, Kovačice, Orlovata, Opova, Pančeva, Uzdina, Jaše Tomića, Jabuke, Banatskog Despotovca i Sutjeske. Sastanku su prisustvovali članovi USR „Klen“, USR „Ribolovac“, RU „Šaran“, USR „Linjak“, USRN „Tamiš“, USR „Podumare“, USR „Šaran“, UG „Ribolovac 013“, UR „Stari Tamiš“ i USR „Ribolovac 2023“. Iako dolaze iz različitih sredina i okupljaju ribolovce sa različitim iskustvima, predstavnike ovih udruženja povezuje zajednička briga za stanje reke. Kako ističu, nelegalan ribolov, korišćenje nedozvoljenih alata, postavljanje mreža i uništavanje ribljeg fonda problemi su na koje se godinama ukazuje, dok je prisustvo kontrole na terenu, prema njihovoj oceni, nedovoljno.

Smatraju da pojedinačne reakcije na incidente nisu dovoljne, već da je Tamišu potrebna sistemska zaštita, stručan nadzor i organizovana služba.

(Dnevnik.rs/I.B.)