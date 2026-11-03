Vojvođanska tradicija: Održano folklorno veče u Crepaji

U sportskoj hali OŠ „Sava Žebeljan“ u Crepaji, u nedelju, 1. novembra, održan je koncert KUD-a „Sveti Sava“ pod nazivom „Vojvođanska tradicija“, koji je okupio 13 dečijih folklornih ansambala iz Crepaje, Vilova, Kovilja, Mošorina i Šajkaša.



Oko 200 najmlađih folkloraša predstavili su se igrama iz različitih krajeva Srbije, pokazujući da se ljubav prema tradiciji i kulturnom nasleđu uspešno prenosi na nove generacije.

(RTV Kovačica)