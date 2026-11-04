Peške do manastira Vojlovica za lečenje sugrađanke Aleksandre

Petnaestak meštana Glogonja, koji su pre mesec dana pešačili do manastira Tumane, ponovo će se okupiti u humanitarnoj misiji u subotu, 7. novembra, kako bi krenuli peške do manastira Vojlovica, sa željom da pomognu u prikupljanju novca za lečenje svoje sugrađanke Aleksandre Ruvčevski i da se zajednički pomole za njeno ozdravljenje.

Ovo hodčašće ima poseban cilj – da se kroz zajedništvo, solidarnost i veru pruži podrška pomenutoj devojčici u borbi za zdravlje.

Glogonjci su odlučili da još jednom pokažu da su spremni da svoje vreme i snagu posvete onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Svi koji žele da podrže Aleksandru mogu to da učine slanjem SMS poruke sa sadržajem 2032 na broj 3030.

(Pančevac/J. Filipović)

Glogonjska jesen: Pola miliona dinara za lečenje sugrađanke