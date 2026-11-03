Glogonjska jesen: Pola miliona dinara za lečenje sugrađanke

Devetnaesta „Glogonjska jesen” održana je u nedelju, 1. novembra, na platou ispred Hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Glogonju, a centralni deo ovogodišnje manifestacije bila je humanitarna akcija za lečenje mlade sugrađanke Aleksandre Ruvčevski, u kojoj je prikupljeno 504.565 dinara.

U takmičenju u pripremanju tradicionalnog svadbarskog kupusa učestvovalo je 15 ekipa, od kojih osam iz Glogonja.

Naposletku je prvo mesto osvojila ekipa „Familija”, drugo „Prijatelji” iz Crepaje, dok su treće mesto podelili DVD „Glogonj i ekipa” i „Pidikanac”. a za favorita publike proglašena je ekipa „Stankogradnja”.

Na bazaru ženskog stvaralaštva predstavile su se članice udruženja iz Glogonja, Starčeva, Novog Sela, Jabuke, Pančeva, Opova i drugih mesta.

Prvo mesto u takmičenju za najbolju pitu od kupusa osvojile su žene iz Jabuke, dok je priznanje za najuređeniji štand pripalo Aktivu žena iz Opova.

Program su upotpunili folklorni nastupi članova folklorne sekcije Doma kulture Glogonj i KUD-a „Veselije”, kao i sportske i zabavne igre za posetioce.

– Mi ovu manifestaciju od milošte zovemo „kupusijada”, ali ovog puta nije bilo kupusa za prodaju. Zato je bilo takmičenja u kuvanju kupusa, a mladi su organizovali humanitarnu akciju za našu sugrađanku Aleksandru. Udruženje žena „Glogonjke” tradicionalno je priredilo bazar ženskog stvaralaštva i pozvalo gošće iz okolnih mesta – rekla je Radmila Trajkovski, predsednica Udruženja žena „Glogonjke”, koje je učestovalo u organizaciji manifestacije.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

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