Slučaj Alta banke: Davoru Macuri određen pritvor do 30 dana

Biznismenu Davoru Macuri i još dvojici privedenih u slučaju Alta banke određen je pritvor do 30 dana, saopštio je Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal.

Pritvor je prema okrivljenima Davoru Macuri, G.M. i I.P. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, navodi se u saopštenju,

Dodaje se da je prema okrivljenom Macuri pritvor određen i iz zakonskih razloga odredbom člana 211 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

Okrivljenom Macuri na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, a okrivljenima G.M. i I.P. izvršenje krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica pomaganjem iz člana 227 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 35 Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od prijema rešenja.

(Beta)